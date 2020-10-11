Milli atlet Meryem Aygün'ün gözü Avrupa şampiyonluğunda

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Meryem Aygün , elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve Balkan ikinciliği derecelerinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyayı boynuna takmayı hedefliyor.

Aygün, Avrupa şampiyonluğu yolunda hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürdüğünü aktararak, Türk bayrağını göndere çektireceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Genç yaşta güzel başarılara imza attığını ve bundan sonra da atacağına inandığını dile getiren Aygün, "8 yıldır atletizm sporunu yapıyorum. Bu spora küçük yaşta başladım. 6'ncı sınıfta beden eğitimi öğretmenim tarafından keşfedildim, onun sayesinde bu sporla tanıştım. 400 metre engelli branşında Türkiye birinciliği ve ikinciliğim var. Bölgedeki küçük koşularda da derecelerim vardı ama en iyi derecemi Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre engelli branşında 2'nci olarak elde ettim." diye konuştu.

Çalışmalarını titizlikle devam ettirdiğine dikkati çeken Aygün, "Avrupa'da inşallah derece yapacağım. Balkan Şampiyonası'nda da en iyi dereceyi yapacağım. Bunun için de çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

- Antrenör Yavuz: "Önümüzdeki yıl hedeflerimiz Avrupa ve Balkan Şampiyonası"

Antrenör Tülay Yavuz, Meryem'in başarılarının kendilerini gururlandırdığını, eğitimini ve sporunu başarılı şekilde yürüttüğünü vurguladı.