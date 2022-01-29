Milli atletler, uluslararası organizasyonlar öncesi Şanlıurfa'da form tutuyor

YASİN DİKME - Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcuları, olimpiyatlar ve Avrupa vizesi alabilmek için Şanlıurfa'da çalışma yapıyor.

Olimpiyatlar ve Avrupa vizesi alabilmek için büyük önem taşıyan organizasyonlara katılmayı planlayan Türkiye Atletizm Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Harran Üniversitesinin ev sahipliğinde kentte bir süre önce Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampı'na girdi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Kamp Müdürü Cuma Canbek kontrolünde yaklaşık 2 ay sürecek kampta 45 milli atlet, bu yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları ve uluslararası müsabakalarda başarı elde edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Kamp Müdürü Cuma Canbek, AA muhabirine, bir süre önce başlattıkları kampın çok verimli sürdüğünü anlattı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun kamp için Şanlıurfa'yı tercih etmesinin kendilerini gururlandırdığını, burada Türkiye, Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyatlara katılan milli atletlerin yer aldığını ifade eden Canbek, şöyle konuştu:

"Sporcularımız yoğun bir çalışma içerisinde. Çalışmalarımız kentin bir çok bölgesinde devam ediyor. Zaman zaman ormanda bazen de tesislerde antrenmanlarımız sürüyor. Kampta Şanlıurfalı atletlerimiz Hüseyin Can ve Onur Aras da yer alıyor. Milli atletlerimiz, al bayrağımızı göndere çekmek için çok güzel bir ortamda çalışıyorlar. Kentte soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor ama sporcularımız soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İnanıyorum ki milli atletlerimiz katılacağı müsabakalarda en iyi derecelerle dönecektir. Onlara güvenimiz sonsuz. Destek veren herkese teşekkür ederim."

- 45 sporcu iki ay kampta ter dökecek

Atletizm Milli Takım Antrenörü Yusuf Türk, maraton ve mesafe kampında çok kıymetli sporcuların bulunduğu ifade etti.

Kampta 81 ilden sporcuların bulunduğunu, sporcuların katılacağı uluslararası müsabakalarda iyi dereceler alması için uğraştıklarını dile getiren Türk, "Şanlıurfa'nın iklimi kamp için çok uygun. Bunun yanında spor adına da güzel tesisleri mevcut. Bu da bizi çok memnun ediyor. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Üniversitenin tesislerinde hazırlanıyoruz. Bunun yanında kondisyon için spor salonlarını kullanıyoruz. Milli takım kampı için gereken bütün imkanlar mevcut. 45 sporcumuz bu mevsimde çok verimli bir çalışma yapıyor." diye konuştu.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümmü Kiraz, yaklaşık 2 ay sürecek kampın çok güzel gittiğini belirterek,"En büyük hedefimiz, 2024'te yapılacak olimpiyatlarda en iyi dereceleri almak." ifadelerini kullandı.

Milli Atlet Özlem Kaya Alici da bu yıl 4 büyük müsabakaya katılmak için çalıştığını belirtti.

Madalya alabilmek için yoğun çalıştığını anlatan Kaya,"Daha önce 3 bin metre engelli Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, Üniversiteler Arası Dünya Yarışması'nda iki tane üçüncülük aldım. Bunun yanında 2 olimpiyata da katıldım. Kamp çalışmamız çok iyi gidiyor. Hedefim ilk Avrupa şampiyonasında iyi bir derece almak. Sonrasında dünya şampiyonası, Akdeniz ve İslam Oyunları Şampiyonası'nda iyi dereceler almak." dedi.

Şanlıurfalı Milli Atlet Hüseyin Can ise Avrupa şampiyonasına katılarak ay yıldız bayrağını göndere çektirmeyi hedeflediğini kaydetti.

