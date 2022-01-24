Milli atletlerin kampı İzmir'de başladı

Milli atletler, İzmir'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta bir araya geldi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022'nin ilk geniş kampı İzmir'de başladı.
TOHM sporcularının yer aldığı kampta federasyon başkanı Fatih Çintimar, atlet ve antrenörlerle buluştu.
Toplantıda, bu yılki önemli hedef şampiyonaları atletlere hatırlatan Çintimar, kamp boyunca tüm atletlerin performanslarını dikkatli bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz