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Milli atletlerin kampı İzmir'de başladı

24.01.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atletlerin kampı İzmir'de başladı

Milli atletler, İzmir'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022'nin ilk geniş kampı İzmir'de başladı.

TOHM sporcularının yer aldığı kampta federasyon başkanı Fatih Çintimar, atlet ve antrenörlerle buluştu.

Toplantıda, bu yılki önemli hedef şampiyonaları atletlere hatırlatan Çintimar, kamp boyunca tüm atletlerin performanslarını dikkatli bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

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