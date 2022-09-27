Milli badmintoncu Aleyna Korkut'a baba ocağı Erzincan'da meşaleli karşılama

ERZİNCAN (AA) - İspanya'da düzenlenen 15 yaş altı badminton şampiyonasında tek kadınlarda Avrupa Şampiyonu olan Aleyna Korkut, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Şampiyona sonrası baba ocağı Erzincan'a dönen Korkut için spor hayatına başladığı Yıldırım Akbulut Spor Salonu'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, antrenörler, Korkut'un ailesi ve sporcular katıldı.

Korkut, salona gelişinde katılımcıların ellerindeki Türk bayrakları, çiçekler ve meşalelerle karşılandı.

Milli sporcu Aleyna Korkut, burada yaptığı konuşmada, Avrupa şampiyonu olarak Erzincan’a dönmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Hocalarımızla çok sıkı çalıştığımız bir turnuvaydı. Bu başarıyı kazandığımız için çok mutluyum. Bu başarı aslında bireysel değil hepimizin başarısı. Tüm takım arkadaşlarıma, emek veren hocalarıma, herkese teşekkür ediyorum."

Antrenör Murat Sönmez ise Korkut'u başarısından dolayı kutlayarak, "7 yaşından beri hedefini belirlemişti ve bu hedef doğrultusunda Uğur Erçetin hocamla sıkı bir plan içinde Avrupa şampiyonasına hazırladık. Bu başarı, kızımızın spor hayatındaki ilk Avrupa şampiyonluğu. İnşallah kızımızı olimpiyatlarda da görmek istiyoruz." diye konuştu.

