YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli badmintoncular Litvanya'da biri altın 4 madalya kazandı

Milli badmintoncular Litvanya'da biri altın 4 madalya kazandı

31.10.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli badmintoncular Litvanya'da biri altın 4 madalya kazandı

Milli badmintoncular, Litvanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda biri altın 4 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuva 29-30 Ekim tarihlerinde Vilnius kentinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 10 ülkeden 103 sporcu mücadele ederken, çift erkekler kategorisinde Mert Seven-Mehmet Can Töremiş altın madalya aldı. Tek erkekler kategorisinde Yiğitcan Erol, çift erkeklerde Muhammed Eren Bilgen-Gökay Göl ile çift kızlar kategorisinde Zeynep Berre Ocakoglu-Elifnur Demir de bronz madalya aldılar.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, madalya kazanan sporcuları teşekkür ederek, ''15 yaş altı sporcular, altyapımızın önemli yaş grubudur. İmkanlarımız el verdikçe yurt dışı ve içi müsabakalar, kamplar ile sporcularımızı geleceğe daha tecrübeli hazırlamaya devam ediyoruz. Sporcularımıza güvenim sonsuz, ileride daha büyük başarılara adım atacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandıCumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:37
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Aykut Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Nişantaşı Eczanesi
Cankaya
Park Dilek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.