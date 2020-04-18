Milli Beka Hareketi Erzincan teşkilatından sağlık çalışanlarına destek

Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için, Erzincan Milli Beka Hareketi teşkilatı tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne pankart asıldı ve sağlık çalışanlarına yemek verildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüsüne karşı sağlık çalışanları amansız mücadele veriyor. Milli Beka Hareketi Erzincan teşkilatı sağlık çalışanlarına destek vermek için pankartlı jest yaptı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne ’Korona virüs mücadelemizin özverili ve fedakâr kahramanları, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız’ yazılı pankart asıldı.

Milli Beka Hareketi Erzincan Şubesi Başkanı Recep Gündüz, “Korona virüs mücadelemizde şüphesiz en büyük görevi üstlenen sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu, onlarla gurur duyduğumuzu belirtmek ve sağlık çalışanlarımızın yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla hastanemizin önüne pankartımızı astık. Sağlık çalışanlarımıza akşam yemeği verdik. Çalışmalarında kendilerine kolaylıklar diliyor, üzerimize düşen herhangi bir görev için daima hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ise yapılan etkinliğe telefon ile canlı bağlanarak, Başhekim Orhan Çimen, sağlık çalışanları ve Milli Beka Hareketi Erzincan teşkilat Başkanı Recep Gündüz’e teşekkür etti.



