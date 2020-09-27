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Milli Beka Hareketi’nden Başkan Taban’a ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 27.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Milli Beka Hareketi İnegöl Başkanlığına atanan Levent Silahşor, Milli Beka Hareketi Bursa İl Başkanı Osman Tohumcu’yla birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti.Milli Beka Hareketi İnegöl İlçe Başkanlığına atanan Levent Silahşor, Bursa İl Başkanı Osman Tohumcu ile birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti.

Milli Beka Hareketi’nden Başkan Taban’a ziyaret

Milli Beka Hareketi İnegöl Başkanlığına atanan Levent Silahşor, Milli Beka Hareketi Bursa İl Başkanı Osman Tohumcu’yla birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti.
Milli Beka Hareketi İnegöl İlçe Başkanlığına atanan Levent Silahşor, Bursa İl Başkanı Osman Tohumcu ile birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Taban, Milli Beka’ya tam destek vereceklerini belirtti.
Başkanlığa getirilen Levent Silahşor ise önümüzdeki günlerde oluşumlarını tamamlayarak kamuoyuna yönetimlerini tanıtacaklarını belirtti. Silahşor, "Ziyaretler kapsamında Belediye Başkanımız Alper Taban’ı ziyaret ettik. Bizleri çok iyi karşıladı, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Murat Şahin’i 81 ilde paylaştığı Twitter hesabında milli yürekli adam yaptık. Kurduğumuz yönetimimizle birlikte İnegöl’de güzel şeylere imza atacağız inşallah. Tabii yeni bir oluşum, güzel projelerimiz olacak. Diğer protokol üyelerini de en kısa sürede ziyaret edeceğiz" dedi.

Milli Beka Hareketi’nden Başkan Taban’a ziyaret

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