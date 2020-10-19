Milli Bilardocu Bulut şampiyon oldu

İstanbul’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonasında Düzceli sporcu Savaş Bulut, şampiyon oldu.

2-18 Ekim 2020 tarihleri arasında Pendik Kurtköy’de düzenlenen 450 sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Düzceli Dünya 2.’ncisi milli sporcu Savaş Bulut, güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Usta Bilardocu Savaş Bulut kupa töreninden sonra; “Açıkçası çok mutluyum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Allah’a şükürler olsun ki şampiyon oldum. Kazanmış olmak güzel ama eksiklerimi de görmüyor değilim. Daha çok çalışmam gerekiyor. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

