YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için "Termal Köy"de çalışıyor

Milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için "Termal Köy"de çalışıyor

27.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Eren Demirezen: "Dünya sıralamasında ilk 10'un içine girip şampiyonluk maçı kazanıp profesyonel boksta dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum" - Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu: "Kendisini bu işe adamış, bizi şanla şerefle temsil eden kardeşlerimiz de yeni yetişen neslimize, gençlerimize örnek olsunlar diye tesislerimizi yaptık, Allah'a şükürler olsun. Sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesirli milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu için Bigadiç'te doğal taş evlerden oluşan Termal Köy'de kamp yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Süper ağır sıklette mücadele eden ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Ali Eren Demirezen, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi de olan Ali Eren Demirezen, üniversitedeki spor salonunun yanı sıra dışarıda da antrenman yaparak oksijen depoluyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Otel'de 1 Ocak'ta yapılan ağır sıklet boks maçında rakibi 39 yaşındaki ABD'li Gerald Washington'u 8. rauntta teknik nakavtla yenerek karşılaşmadan galip ayrılan milli sporcunun bu yıl da ringe çıkması bekleniyor.

Formunu korumak için Bigadiç Belediyesi tarafından Abacı Mahallesi Çay kenarı mevkisinde 150 dönümlük alanda oluşturulan Termal Köy'de kamp yapan Ali Eren Demirezen, günü çift antrenmanla değerlendiriyor.

Termal Köy'ün arkasında bulunan ve yapımı süren 1071 dönümlük Millet Bahçesi'nde koşu yapan Ali Eren Demirezen, daha sonra köye gelerek şınav, mekik ve gölge boksunun ardından bisiklete biniyor ve ip atlayarak idmanı tamamlıyor.

Kariyerindeki 16 maçın 15'inden galip ayrılan ve dünya sıralamasında 26. olan Ali Eren Demirezen, ilk 10'a girip daha sonra dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

-"Sürekli hazır olmaya çalışıyoruz"

Milli boksör Ali Eren Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Bigadiç'e yakın olması dolayısıyla sık sık ilçeye geldiğini söyledi.

Bigadiç'te ara sıra da kamp yaptığını belirten Ali Eren Demirezen, şöyle konuştu:

"Buranın şifalı suları, oğlak eti meşhur. Dersim bittiği zaman buraya geliyorum. Mayıs ayında bir müsabaka için İngiltere'yle görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için kesinleşmedi ama ağustos ayında ABD'de bizimle ilgili bir gece olacağı söylendi."

Kendisini sürekli hazır tutmaya çalıştığını dile getiren Ali Eren Demirezen, "Şu anda da burada kamp yapıyorum, düz koşu yaptım, ip atladım, gölge boksu yaptım. Benimle aynı klasmanda dünyada bin 200 boksör var, ben şu anda 26. sıradayım. İlk hedefimiz ilk 10'un içine girip dünya şampiyonluk maçı kazanabilmek. Rahmetli Sinan Şamil Sam abimizden sonra WBO Avrupa şampiyonluğu kemerini getiren ikinci kişiyim. Dünya sıralamasında ilk 10'un içine girip şampiyonluk maçı kazanıp profesyonel boksta dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

- Avcu: "Biz tüm sporlarımızı tesislerimizde yaşatmak istiyoruz"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, milli boksör Ali Eren Demirezen'i ilçede misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Başarılı gençlerle Türk'ün gücünün tüm dünyaya gösterilmesi gerektiğini ifade eden Avcu, gençlerin spor yapabilmeleri için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

Avcu, yaptıkları tesisler ve şifalı sıcak ile bütün spor dallarına hitap edebilecek bir konumda olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz tüm sporlarımızı tesislerimizde yaşatmak istiyoruz. Kendisini bu işe adamış, bizi şanla şerefle temsil eden kardeşlerimiz de yeni yetişen neslimize, gençlerimize örnek olsunlar diye tesislerimizi yaptık, Allah'a şükürler olsun. Sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıOrdu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyorKırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:34
Yatsı
20:52

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Mart Pazar

Soylu Eczanesi
Altieylul
Vitamin Eczanesi
Altieylul
Asri Eczanesi
Karesi
Övünç Eczanesi
Karesi
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.