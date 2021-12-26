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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Kastamonu'daki kampına ara verdi

26.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Kastamonu'daki kampına ara verdi

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kastamonu'da yaptığı kampa ara verdi.

Dünya şampiyonası kapsamında Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksör, bir haftalık aranın ardından kampa yeniden başlayacak.

Buse Naz, AA muhabirine, yaklaşık 2 haftadır Kastamonu'da kamp yaptığını söyledi.

Bu yıl Erzurum, Bolu ve Kastamonu'da kamp yaptığını ifade eden Buse Naz, "Önümüzde dünya şampiyonası var. Onun için hazırlık aşamasındayız. Dünya şampiyonasından iki ay sonra Avrupa şampiyonası olacak. Çalışmalarımız çok iyi ilerliyor. Ama şu anki maksadımız yüksek rakımda antrenman yapmak olduğu için Kastamonu'yu tercih ettik. Her şey yolunda, istediğimiz gibi ilerliyor. " diye konuştu.

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