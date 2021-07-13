Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iddialı:

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, en büyük hayalinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Ordu'da yaptığı kamp programını tamamlayan 23 yaşındaki Sürmeneli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, antrenörler ve sporcular tarafından kentten Trabzon'a uğurlandı.

Sürmeneli, bir otelde gerçekleştirilen uğurlama töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

"En büyük hayalim olimpiyata gidip, oradan altın madalyayla ülkeme dönmek." diyen Sürmeneli, "Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Çok mutluyum. Çok yorulduk, özlem ve acı çektik ama sonu güzel bitecek diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ordu'da kendilerine destek olan, ilgi gösteren sporcular ve Gençlik ve Spor Müdürü Genç başta olma üzere herkese teşekkür eden Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Bireysel spor olabilir ama arkamda bu gençler ve onun arkasında milyonlar var. Ben bunu hissedebiliyorum tüm kalbimle. Antrenmanda bırakacakken, 'Benim için bu kadar şey yapıyorlar, bırakmamam lazım' diyorum. Sanki beni arkadan itiyorlar. Onlarla ve Türk genci, Türk kadını olmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. İnşallah çok iyi hazırlandık. Son düzlüğe girdik. Elimden ne geliyorsa en iyisini yapacağım. Olur, olmaz ama ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben olacağına çok inanıyorum kalpten."

Sürmeneli, boksta da madalya özlemi olduğuna işaret ederek, olimpiyatlardan güzel sonuçlarla dönmeyi temenni etti.

- İdman yaptığı salona anlamlı not bıraktı

Kamp süresince hazırlıklarını yaptığı spor salonundaki aynaya, "Sevgili çocuklar, arkadaşlar; idmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin. Bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum. Busenaz Sürmeneli." notunu astı.

Sürmeneli, bıraktığı notla ilgili soru üzerine, "Bireysel spor olabilir ama herkes böyle elini taşın altına koyması lazım ki güzel başarılar ortaya çıksın. Onlar benim için fedakarlık yaptılar. O küçük not hiçbir şey. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes yapmaz. Onlar bu bayrağın ne kadar yükseğe dalgalandırılabileceğinin bilincinde gençler. Onlara çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

- "Tecrübe olarak çok iyi durumdayız"

Kadınlar Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise Busenaz ile yaklaşık 13 yıldır bu serüvenin peşinde olduklarını anlattı.

Süme, hiç durmadan aralıksız şekilde bu olimpiyatlar için çalıştıklarını belirterek, "Bu gelinen süreçte sayısız Avrupa ve dünya şampiyonlukları ve bunun yanında bir sürü uluslararası turnuvalarda şampiyonluklar kazandık. Tecrübe olarak çok iyi durumdayız. Yetenek, güç olarak son derece iyi durumdayız." ifadesini kullandı.

Ordu'da çok verimli bir kamp dönemi geçtiğinin altını çizen Süme, arzu ettikleri hedefe ulaşmayı dileyerek, herkesten dua istedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Genç de 5 Avrupa, 3 dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin hazırlıklarını tamamladığını, 17 Temmuz'da tüm Türkiye olimpiyat takımıyla beraber Tokyo'ya uçacağını aktardı.

Busenaz'ın, Türk kadınının ve Türk'ün gücünü olimpiyatlarda gösterecek bir sporcu olduğunu vurgulayan Genç, sporcuya ve antrenörüne olimpiyatlarda başarılar diledi.

