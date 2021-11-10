Milli boksör Elif Güneri, trafik güvenliği için direksiyona geçti

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.

Kampanya kapsamında çekilen videoda direksiyon başında görülen Güneri, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da kampanya kapsamında çekilen videoyu "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.



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