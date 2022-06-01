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Milli boksör Şennur Demir, dünya şampiyonluğu serüvenini anlattı:

01.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Birine milyarlar, trilyonlar da verseler orada bütün ülkeler aşağıdayken sizin yukarıda İstiklal Marşı'nızı okutmanızın gururunu ve mutluluğunu hiçbir şey yaşatamaz"

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şennur Demir, şampiyon olmanın gururunu yaşıyor.

İstanbul'da düzenlenen organizasyonda geçen hafta +81 kiloda dünya şampiyonu olan Şennur, başarılarına dünya şampiyonluğunu da ekledi. Demir, memleketi Bartın'da gazetecilere, şampiyonluk serüvenini anlattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünde görevli şube müdürünün tavsiyesiyle 2006 yılında kick boksla spora başladığını, en büyük hedefinin de milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.

Ardı ardına gelen başarılarla milli sporcu olma hayalini gerçekleştirdiğini, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksekokulunu tamamlayarak öğretmen olarak atandığını aktaran Demir, "Sonraki hedeflerim Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmaktı. Olimpiyatlar için bayağı çabaladım olmadı ama dünya şampiyonu oldum." dedi.

- Şampiyonaya sabah akşam dizime buz yaparak hazırlandım"

Demir, katıldığı son şampiyonanın kendisi için kolay olmadığını, birçok sakatlık atlattığını belirterek, "İzmir'de hazırlık kampında dizimde şiddetli ağrı hissettim. Yapılan kontrollerde dizimde üçüncü derece menüsküs yırtığı tespit edildi. Şampiyonaya sabah akşam dizime buz yaparak hazırlandım." diye konuştu.

Şampiyonada sona kaldığı için stres yaptığını ama seyircinin "Türkiye, Türkiye" seslerini duyduğu zaman bir an önce ringe çıkıp dövüşme isteğinin olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"İkinci rauntta rakibime yumruk attım ve düşürdüm, onun sayesinde de maçı kazandım. Elimi kaldırdıklarında da şuursuz sevinç yaşadım, ne yapacağımı bilemedim. Böyle bir sevinç yok. Böyle bir duygu olduğunu zannetmiyorum. Hala o anı düşünemiyorum. Birine milyarlar, trilyonlar da verseler orada bütün ülkeler aşağıdayken sizin yukarıda İstiklal Marşı'nızı okutmanızın gururunu ve mutluluğunu hiçbir şey yaşatamaz."

Demir, maçtan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü olarak arayarak tebrik ettiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız bize, 'Sizden asla umudumu kaybetmedim. Hepinizin altın madalya alacağınızı biliyordum. 5'i bir yerde olacak dedim' diye konuşmuştu. Bizi en yakın zamanda Külliye'ye beklediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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