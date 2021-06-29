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  4. Milli boksör Talha Bayrak'ın hedefi Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya:

Milli boksör Talha Bayrak'ın hedefi Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya:

29.06.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Allah'ın izniyle o madalyayı vatanımıza, milletimize getireceğiz. Avrupa'da kürsüye şampiyon olarak çıkacağım"

Milli boksör Talha Bayrak, Gürcistan'da yapılacak Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Talha, Tiflis'te 1 Temmuz'da başlayacak organizasyona Kastamonu'daki milli takım kampında hazırlanıyor.

Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönebilmek için sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Talha Bayrak, AA muhabirine, 2018 yılında ağabeyleri sayesinde boksa başladığını söyledi.

Kariyerinde 2019 yılında Türkiye üçüncülüğü, 2020 yılında da Türkiye şampiyonluğu olduğunu anlatan genç boksör, "Avrupa Şampiyonası'nda üzerimize çok büyük görev düşüyor. Allah'ın izniyle o madalyayı vatanımıza, milletimize getireceğiz. Avrupa'da kürsüye şampiyon olarak çıkacağım. Vatanımıza milletimize bir madalya daha kazandıracağım. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayburt Lisesi'nde 10. sınıfta eğitim gördüğünü belirten Talha, uzun yıllar boks yapmak istediğini kaydetti.

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