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Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 01.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan sporculardan 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Mücahit İlyas ve +91 kiloda Eren Uzun, olimpiyat elemelerinde Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Şu anda Türkiye'deki hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın Londra'ya gidiyoruz. Son hazırlıklarımızı orada yapacağız. 12 günlük bir kampımız olacak." diye konuştu.

Elemelerde 4 milli boksörün seri başı olacağını aktaran Dumlupınar, "Bu, bizim için çok büyük bir avantaj. Yani 2 maçta vizeye gitme ihtimalimiz var. Bu da bize iyi bir motivasyon getirdi. İnşallah amaçladığımız, hesap ettiğimiz vize sayısına ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Erkek Boks Milli Takımı Kamp Kastamonu Olimpiyat Elemeleri

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