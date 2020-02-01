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Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Almanya'daki EnBW DTB Kupası'na katılacak

İZMİR HABERLERİ  | 01.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Almanya'daki EnBW DTB Kupası'na katılacak

İZMİR (AA) - Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en iyi cimnastikçilerinin katıldığı EnBW DTB Kupası'nda (Dünya Kupası) Türkiye adına katılacak ilk sporcu olacak.

Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da 20-22 Mart'ta düzenlenecek organizasyon 6 alet üzerinden gerçekleştirilecek. 4 ayağı olan genel toplam kategorisindeki Dünya Kupası'nın diğer ayakları ABD, İngiltere ve Japonya'da gerçekleştirilecek.

Ahmet Önder, Almanya'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Ahmet Önder'in dışında yer alacak sporcular şunlar: Caio Souza (Brezilya), Lin Chaopan (Çin), Chia-Hung Tang (Tayvan), Andreas Toba (Almanya), Lukas Dauser (Almanya) James Hall (İngiltere), Kazuma Kaya (Japonya), David Belyavskiy (Rusya), Pablo Bragger (İsviçre), Nestor Abad (İspanya), Oleg Verniaiev (Ukrayna), Yul Moldauer (ABD).

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Anahtar Kelimeler:
Cimnastik Dünya Kupası

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