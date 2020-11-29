Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, enerjisini genç sporculardan alıyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Mersin'de 17-20 Aralık'ta düzenlenecek 2020 Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer alacak milli sporculardan Göksu Üçtaş Şanlı, "Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde olması bizim için çok büyük bir avantaj. Takım olarak elimizden gelenin en iyi şekliye yarışacağız." dedi.

2018'de İskoçya'nın Glasgow kentindeki 32. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil eden Göksu Üçtaş Şanlı, Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak.

2012 Londra Olimpiyatları'nda da yer alarak cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan Göksu Üçtaş Şanlı, daha önce 6 kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

- "Madalya kovalayacağız"

Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun zamandır yarışmadıklarını ancak bunun bir dezavantaj olmadığını söyledi.

Bu dönemde daha fazla antrenmanlara odaklandıklarını ve yeni hareketler çıkardıklarını kaydeden Göksu Üçtaş Şanlı, "Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde olması bizim için çok büyük bir avantaj. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Antrenmanlarımız da gayet güzel ve yoğun bir şekilde ilerliyor. Bolu'daki kamp döneminin ardından Mersin'e gideceğiz ve madalya kovalayacağız." dedi.