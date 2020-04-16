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"Milli Dayanışma Kampanyası"na bayram ikramiyesini bağışladı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.04.2020 23:53 | Son Güncelleme

"Milli Dayanışma Kampanyası"na bayram ikramiyesini bağışladı

Samsun'da 84 yaşındaki Hacı Nihat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bayram ikramiyesini bağışladı.

Samsun Valiliği, Ladik ilçesinde yaşayan Nihat'ın bağışına ilişkin, resmi Twitter hesabından video paylaştı.

Paylaşımda, "Her daim duasıyla, varlığıyla hissettiğimiz değerli büyüklerimiz, fedakarlıkları ile bizleri duygulandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Nihat, videodaki konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın açtığı kampanyaya bayram ikramiyemi bağışlıyorum. Allah sizden razı olsun." dedi.

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Milli Dayanışma Kampanyası bayram ikramiyesi Ladik

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