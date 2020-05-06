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Milli Dayanışma Kampanyasına destek için Türkiye turuna çıktı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek için çıktığı Türkiye turunda Bilecik'e ulaştı - Özavcı: - "Cumhurbaşkanımız İslam bilinci ile hareket etmektedir, bunun için tüm dünyaya elini uzatmıştır"

BİLECİK (AA) - DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Bilecik'e ulaştı.

''Biz bize yeteriz Türkiyem'' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına destek amacıyla Kocaeli'nden yola çıkan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kapladığı otomobiliyle Bilecik'e geldi.

Özavcı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a farklı konularda destek için 5 kez Türkiye turu yaptığını hatırlattı.

"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına tekrar yola çıktığını belirten Özavcı, şöyle konuştu:

"2010 yılında DSP'nin genel başkan adayıydım. Cumhurbaşkanımıza destek için daha önce 5 defa Türkiye turu yaptım. Bugün de Cumhurbaşkanımızın koronavirüsten dolayı başlattığı kampanyaya destek vermek için 6'nci kez Türkiye turuna çıktım, ilk ziyaretimi de kuruluşun ve kurtuluşun kenti olan Bilecik'e yaptım."

Cumhurbaşkanının her konuda dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Özavcı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız İslam bilinci ile hareket etmektedir, bunun için tüm dünyaya elini uzatmıştır. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı dünyanın her yerinde ezan okundu. Bugün İngiltere'ye, Danimarka'ya, İtalya'ya ve ABD'ye yardım ettik ve bu Türkiye'nin bir gücüdür. Biz sadece bize değil, dünyaya da yeteriz."

Özavcı, kentte yaptığı turun ardından Kütahya'ya doğru yola çıktı.

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