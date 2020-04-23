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Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla katıldılar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla katıldılar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki hayırsever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na birer büyükbaş hayvan bağışıyla destekte bulundu.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde yaşayan ve besicilik yapan Hasan Karakuş ile Bekir Koçak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen kampanyaya katkı sağlamaya karar verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi ile iletişime geçen hayırseverler, kampanyaya bağışladıkları büyükbaş hayvanları teslim etmek istediklerini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile Meclis üyesi Hüseyin Koca, beldeye giderek hayırseverlerin 10 bin liraya satışını yaptıkları hayvanların bağışını, Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırılması için teslim aldı.

Hayırseverlerden Hasan Karakuş, gazetecilere, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya kendilerinin de mal varlıklarıyla bağışta bulunmak istediklerini söyledi.

"Biz bize yeteriz" diyen Karakuş, "Biz de elimizde olan malımızla mülkümüzle, karınca kararınca bir bağışta bulunmak istedik. Allah hayrımızı kabul etsin. Rabb'im tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Ben inanıyorum ki biz bu süreci Türk milleti olarak kazacağız. Yeter ki hep birbirimize yardımcı olalım."

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş da kampanyaya destekte bulunan hemşehrilerine teşekkür etti.

Hayırseverlerin bağışta bulunmak için Afyonkarahisar Belediyesi ile iletişime geçtiğini anlatan Karakuş, şunları kaydetti:

"Bizler de haberi alır almaz belediye meclis üyemizle Çayırbağ beldemize geldik. Hasan Karakuş ve Bekir Koçak ağabeylerimiz mal varlıklarından birer tane büyükbaş hayvanı kampanyaya bağışlamış bulunuyorlar. Hayvanların burada satışını yaptılar. Bağışı da Mili Dayanışma Kampanyası'na yatıracağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu şuurda olduktan sonra sırtımızı kimse yere getiremez."

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar büyükbaş Milli Dayanışma Kampanyası

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