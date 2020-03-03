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Milli Egemenliğin 100. Yılı Ordu’da görkemli kutlanacak

ORDU HABERLERİ  | 03.03.2020 18:22 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Ordu’da yapılacak törenin hazırlık toplantısı yapıldı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleşen toplantıda Vali Yavuz, TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Meclisin açılışının 100. yılının, şanına yakışır bir şekilde Ordu’da kutlamak istediklerini ifade eden Yavuz, “Bu hepimiz için bir görev ve sorumluluktur. Zira, 100 yıl önceki hesapların, meydan okumaların yeniden gündeme taşındığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve aziz vatanımızın her bir köşesinin tekrar kuşatıldığı, zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, özellikle 100 yıl öncesine dönüp, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu layıkıyla anmak, kutlamak, o günkü heyecanı, acıları tekrar hissetmek ve bir daha böyle kötü günleri hiçbir şekilde yaşamamak üzere bunun muhasebesini yapmak, sanıyorum 23 nisanların en önemli özelliklerinden bir tanesi olması gerekir” diye konuştu.
Ordu’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, milli egemenliğin ruhuna ve amacına uygun programlarla, etkinliklerle kutlamak üzere geniş katılımla bir toplantı düzenlediğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, bu konuda herkesin fikir, düşünce ve katkılarını almak istediğini vurguladı.
Toplantıya katılan kurum yöneticileri, meslek ve STK temsilcileri de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilimizde yapılacak tören, kutlama programı ve etkinliklere ilişkin görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

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