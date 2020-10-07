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Milli Egemenlik Caddesin’in yol çizgileri de tamamlandı

VAN HABERLERİ  | 07.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘prestij cadde’ çalışmaları kapsamında yenilenen Milli Egemenlik Caddesinde sona gelindi.Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yolların kalitesini ve standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘prestij cadde’ çalışmaları kapsamında yenilenen Milli Egemenlik Caddesinde sona gelindi.
Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yolların kalitesini ve standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Milli Egemenlik Caddesinde başlatılan alt yapı, refüj, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Asfalt dökümünüm ardından Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerde, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (eski endüstri meslek lisesi) önünden Lokman Hekim Hayat Hastanesine olan kısımda yol çizgi çalışması yaptı. Çalışmalarda sarı ve beyaz yol çizgisi, yaya geçitleri ve uyarıcı trafik levhaları da dikildi. Tamamlanan çalışmaların ardından modern bir görünüme sahip olan cadde, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.

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