Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer: "ASELSAN lisesi rol model olacak"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağını belirterek, "Bu lisemiz diğer okullarımız için de rol model oluşturacaktır." dedi.

Özer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 120 öğrenciyle eğitime başlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları etkinliği izleyen Özer, okul müdüründen detaylı bilgi aldı, sınıfları gezdi, öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Özer, ziyarette yaptığı konuşmada, okulun, ülkenin giderek daha güçlü hale gelen savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanı yetiştirmek için MEB ve ASELSAN iş birliğiyle kurulduğunu ve 2019 Lise Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında mesleki ve teknik öğretime ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alındığını belirtti.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim-öğretime çok iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: