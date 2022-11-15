YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da lise öğretmeniyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da lise öğretmeniyle buluştu

15.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmeniyle Hatay'da bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da lise öğretmeniyle buluştu

Bakan Özer, İskenderun ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısının ardından kentten ayrılmak için havalimanına gitti.

Havalimanında Özer'i, 1987'de eğitim gördüğü Tokat İmam Hatip Lisesi'ndeki felsefe grubu öğretmeni Hülya Rende karşıladı.

Özer, bir anaokulunda yöneticilik yapan eski öğretmeniyle sohbet etti.

Rende, Bakan Özer'in okul öncesi eğitime verdiği önemin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Öğrencimi bakan olarak görmek inanın çok umut verici. Çok gururlandım, mutlu oldum. Yeniden görüşme 34 yıl aradan sonra burada kısmet oldu. Kente bir başka gelişinizde okulumuzu da ziyaret etmenizden mutluluk duyarım." diye konuştu.

Özer de görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada anaokulunuz olduğunu bilseydim yanınıza uğrardım. Sonraki gelişimiz için planlama yapıp, sizleri ziyaret edelim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıHatay'da pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde yangın çıktıKonya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde yangın çıktı
Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyorGirlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Anahtar Kelimeler:
Hatay milli eğitim bakanı mahmut özer

Hatay Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
12:25
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:52
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.