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Milli Eğitim Bakanı Özer, Isparta Valiliğinde konuştu:

30.04.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"81 ilde 922 ilçede tüm öğretmenlerin desteğiyle eğitimin tüm kademelerinde haftada 5 gün eğitimi bugünlere taşıyabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin yüz yüze eğitim döneminde maskeyle ders anlatarak büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek "81 ilde 922 ilçede tüm öğretmenlerin desteğiyle eğitimin tüm kademelerinde haftada 5 gün eğitimi bugünlere taşıyabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Özer, Valilikte yaptığı açıklamada, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunu tüm okullarda da kaldırdıklarını söyledi. Kovid-19 salgınından önceki günler gibi öğretmenlerin ve öğrencilerin okullara maskesiz geldiğini belirten Özer, bu tablonun özlendiğini vurguladı.

- "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu sürece başladık"

6 Eylül'de başlayan eğitim-öğretim yılında kararlı bir şekilde tüm çalışma ekipleriyle Bilim Kurulunun tavsiyelerine riayet ederek yüz yüze eğitime başladıklarını hatırlatan Özer, "81 ilde 922 ilçede tüm öğretmenlerin desteğiyle eğitimin tüm kademelerinde hafta 5 gün eğitimi bugünlere taşıyabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer, kendilerine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Bize inandı, 1,5 yıl aradan sonra artık okulların sürekli açık kalması gerektiğini, okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp milli güvenlik meselesine dönüştüğünü ortaya koyduktan sonra Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu sürece başladık." diye konuştu.

Bakanlıktaki tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özer, gece gündüz demeden sahayı başarılı şekilde izleyerek rehberlik yaptıklarını, böylece bu sürecin başarıyla nihayete erdiğini dile getirdi.

Özer, sürecin büyük kahramanlarının öğretmenler olduğuna dikkati çekerek öğretmenlerin 7 aydan beri tüm eğitim kademelerinde maskeyle ders anlattığını aktardı. Maskeyle ders anlatmanın çok zor olduğuna değinen Özer, öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

- "Tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum"

Özer, öğretmenlerin yüz yüze eğitime ara verilen dönemde valiliklerdeki vefa destek guruplarında da aktif çalıştığını belirterek "Ben tüm öğretmenlerimize ve Isparta'da bulunduğumuz için Isparta'daki tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bu sürecin küçük kahramanlarının ise öğrenciler olduğunu vurgulayan Özer, onların da okullarını ne kadar özlediklerini ve küçük yaşlarına rağmen 7 ayda maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına riayet ettiklerini gösterdiklerini aktardı.

Özer, Türkiye’de 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenle devasa eğitim sistemi bulunduğuna işaret ederek okulları açık tutma yönünde gösterdikleri irade ve kararlılığın Türkiye'nin normalleşmesine katkı sağladığını ifade etti. Bayram tatilinden sonra eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğine dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"2021-2022 sezonunu başarılı bir şekilde nihayete erdirmiş olacağız. Her ilimizdeki, ilçemizdeki eğitimin kalitesini daha iyi noktalara taşımak için neler yapılabilir, sahadaki valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Isparta'da eğitim çok iyi noktada, gayet sevindirici. Isparta'ya biz sadece eksikliklerini giderme değil, akranlarıyla daha iyi noktaya getirmek, sadece ülkede değil, dünyadaki akranlarıyla Ispartalı çocuklarımızı rekabet edebilme noktasına getirmek için neler yapabiliriz, ne gibi idari yatırımlar yapabiliriz, bunu değerlendireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Isparta yüz yüze eğitim

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