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Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta esnafı ziyaret etti

08.06.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta esnafı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Özer, Kağızman ilçesinde yapımı tamamlanan Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışının ardından kent merkezine geldi.

Bu yıl faaliyete giren Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Evi'nde incelemelerde bulunan Özer, Vali Türker Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'tan bilgi aldı.

Özer, daha sonra beraberindeki Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ile Faikbey Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde çocuklara hediye veren Özer, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

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