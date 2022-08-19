Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Toplantı ve açılış programı için Nevşehir'e gelen Bakan Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Özer, parti binası girişinde, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve teşkilat yöneticilerince karşılandı.
Kemikkıran ile bir süre sohbet eden Özer, daha sonra Nevşehir Belediyesine geçti.
Belediye Başkanı Mehmet Savran, Şeref Defteri'ni imzalayan Özer'e kentle ilgili bilgi verdi, tablo hediye etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz