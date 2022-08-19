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Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

19.08.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Toplantı ve açılış programı için Nevşehir'e gelen Bakan Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, parti binası girişinde, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve teşkilat yöneticilerince karşılandı.

Kemikkıran ile bir süre sohbet eden Özer, daha sonra Nevşehir Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Şeref Defteri'ni imzalayan Özer'e kentle ilgili bilgi verdi, tablo hediye etti.

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Nevşehir milli eğitim bakanı mahmut özer

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