YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Milli Eğitim Bakanı Özer Sivas'ta LGS sınavında tam puan alan öğrencileri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Özer Sivas'ta LGS sınavında tam puan alan öğrencileri tebrik etti

01.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Özer Sivas'ta LGS sınavında tam puan alan öğrencileri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Özer Sivas'ta LGS sınavında tam puan alan öğrencileri tebrik etti

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sivas'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman'ı telefonda kutladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, başarılı öğrenciler Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman'ı makamında ağırladı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i telefonla arayarak öğrencilerle görüştürdü.

Bakan Özer, gösterdikleri üstün başarı için öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Bilgin de "Sivas'ta eğitim noktasında verilen katkıların boşa gitmediğini kendileri gösterdi. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemize, milletimize güzel hizmet edeceklerinden eminim. Zorlu süreçte yanlışsız tam puan alarak büyük başarıya imza attılar." ifadelerini kullandı.

Bu arada TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da öğrencilerle telefonda görüştü.

Yılmaz, "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bize bu gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Üstümüze düşen ne görev varsa yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Sivas'ta LGS sınavında tam puan alan öğrencileri tebrik etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildiSivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybettiKars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti
Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldıCüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivas lgs milli eğitim bakanı mahmut özer

Sivas Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:06
Sabah
05:00
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.