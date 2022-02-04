Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'taki eğitim yatırımlarını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Zonguldak'ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar, tüm kademelerindeki niteliği artırmayla ilgili ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyonluk bir yatırımı kazandırmış olacağız." dedi.

Özer, Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, toplantıda kentte gerçekleştirilen mevcut ve ihtiyaç duyulan yatırımları değerlendirdiklerini söyledi.

Kentte, Bakan Yardımcısı ve 5 genel müdürün ihtiyaçları yerinde görme imkanına sahip olduğuna işaret eden Özer, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretimizle Zonguldak'a 350 milyon liralık bir yeni yatırımı inşallah hayata kazandırmış olacağız. Bu 350 milyonluk yatırımın 50 milyon lirası, büyük onarımlar. Genelde Zonguldak'ımızın binaları, tarihi binalar, eski binalar olduğu için eğitimle ilgili, onları bir elden geçirme, imkan ve fiziki kapasitelerini daha güçlendirmeyle ilgili yatırımlarımız olacak. Geriye kalan 300 milyonluk yatırım ise doğrudan okul öncesi, ana okulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula, liseye kadar farkı alanları kapsayan yatırımlar olacak."

- "Özel eğitim kampüsü yapacağız"

Alaplı'ya 8 derslikli yeni anaokulu inşa edeceklerini vurgulayan Özer, Çaycuma'ya 150 kız ve 150 erkek öğrenci için 300 yatak kapasiteli TSO Fen Lisesi Pansiyonu ile 16 derslikli bir ilkokul yapacaklarını bildirdi.

Devrek Çaydeğirmeni'ne 12 derslikli ortaokul ve 8 derslikli anaokulu inşa edeceklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Yine Devrek merkeze 8 derslikli ilkokul ek binası yapacağız. Ereğli'ye özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu, temel eğitim, ortaokul ve lise, 3 kademede de uygulama okullarını da içerecek şekilde bir özel eğitim kampüsü yapacağız. Yine Kilimli'ye 24 derslikli bir ilkokul yapacağız. Bunların haricinde biliyorsunuz, daha önceden halk eğitim merkezi binası yapılması, aynı zamanda bilim, sanat merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve rehberlik araştırma merkezinin yapılmasıyla ilgili ödenekler göndermiştik ama 2021 yılı içerisinde bazı proje revizyonlarından dolayı gecikmeler yaşandı. İnşallah o yatırımlarımızı da 2022 yatırımlarımızı da 2022 yılında güncellenen fiyatlarla hızlı bir şekilde yapacağız. Tüm bu yatırımlara ilave olarak, tüm Türkiye'de 81 ilimizde özel yetenekli öğrencilere hizmet vermek üzere bilim ve sanat merkezlerimiz var. Zonguldak'ta 2 tane bilim ve sanat merkezimiz vardı. Buna 3 tane tane ilave yapıyoruz, Çaycuma, Devrek ve Alaplı'ya da birer tane bilim ve sanat merkezi kuracağız. Dolayısıyla Zonguldak'taki bilim ve sanat merkezi 5'e çıkacak. Kısaca bu ziyaret vesilesiyle Zonguldak'ta eğitimin okul öncesinden, liseye kadar, tüm kademelerindeki niteliği artırmayla ilgili ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyonluk bir yatırımı kazandırmış olacağız. Bu yatırmaların Zonguldak'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Özer, kentteki bu yatırımların sabit kalmayacağını, 2022 yılında arsa konusunda yaşanabilecek gelişmelere göre yeni yatırımlar yapabileceklerini, uygun bir arsa bulunabilmesi halinde Zonguldak'a yeni bir fen lisesi binası da yapabileceklerini belirterek, "Yeni yatırımlarla Zonguldak'ımızı desteklemeye, eğitim kalitesini artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür ile Orta Öğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu da katıldı.

