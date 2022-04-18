Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yüz yüze eğitim" açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm eğitim camiamız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, Kovid-19 sürecinde şunu göstermiş oldu; gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır." dedi.

Bolu Valiliğini ziyaret eden Bakan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 haftalık aranın ardından 81 ilde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Arada öğrenci ve öğretmenlerin dinlendiğini belirten Özer, öğretmenlerin "Öğretmen Bilişim Ağı" ile mesleki gelişim eğitimlerine devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Özer, öğretmen ve öğrencilere, geriye kalan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek, şöyle konuştu:

"Hakikaten başarılı ve kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime, gerekli tedbirleri alarak başlamış olduğumuz yolculuğu çok başarılı bir şekilde devam ettirdik. Hiçbir kesintiye uğranmadan gerekli tüm önlemleri alarak süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirmek üzereyiz. Çok az bir süremiz kaldı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasına. Öğretmenlerimize tüm fedakarlıkları için çünkü maskeyle ders anlatmak öyle kolay değil, iklim artık yavaş yavaş yaza doğru evriliyor, çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor, tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine küçük yavrularımız, öğrencilerimiz de büyük fedakarlıkla yaşlarına bakmadan tüm kurallara uyarak, gerekli sağlık tedbirlerini alarak kararlı bir şekilde yaklaşık 8 aydır eğitimlerine devam ediyorlar, hepsini kutluyorum bu kararlı duruşları nedeniyle. Tüm eğitim camiamız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, Kovid-19 sürecinde şunu göstermiş oldu; gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır. İnşallah bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz, dilek ve temennimiz budur ama farklı durumlar oluşsa bile artık tüm ülke okulların ilk açılacak ve son kapanacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim ve öğretim yılıyla görmüş oldu. Gerekli önlemler alındığı zaman okulları kapatmanın gerekmediği de tüm toplum tarafından da kabullenilmiş oldu."

İllerdeki eğitimin kalitesini daha iyi noktaya çekmek, eksiklikleri yerinde görmek, öğretmen ve yöneticilerle birlikte olmak için mümkün olduğu kadar kentlerde buluşmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Özer, "Bugün de Bolu'dayız. Kapsamlı bir şekilde Bolu'daki eğitim yatırımlarını değerlendirme imkanımız olacak. Aynı zamanda Bolu'nun mevcut eğitim kalitesini çok daha iyi noktaya çekebilmek için nelere ihtiyaç var, özellikle deprem güçlendirme ve yıkım çalışmaları kapsamındaki gelinen noktalar neler, onları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. İnşallah değerlendirme sonrasında da Bolu'ya müjdelerimiz olacak." dedi.

Bakan Özer, Bolu'daki eğitim kalitesinin iyi noktalara getirilmesinde katkılarından ve başarılı koordinasyonundan dolayı Vali Ahmet Ümit ile milletvekillerine ve öteki ilgililere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

