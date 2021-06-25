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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

25.06.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bartın'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, Kocamüftü Sokak'ta yer alan partisinin il başkanlığını ziyaretinde, burada bulunan vatandaşları selamladı.

AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Selçuk, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Selçuk, daha sonra İstiklal İlkokuluna geçerek, öğrencilerin izcilik, masal okuma, satranç gibi etkinliklerini izledi.

Amasra Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Selçuk, ardından Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bartın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri müzik dinletisi sundu.

Basına kapalı devam eden programda Bakan Selçuk, öğretmenlere hitap etti.

Burada Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerince açılan sergiyi de gezen Selçuk, temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

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