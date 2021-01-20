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Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA Mobil Destek Aracında öğrencilerle buluştu:

20.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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"EBA Mobil Destek Aracı, dünyada gerçekten çok özel bir yeri olan ve uluslararası camianın da dikkatini çeken bir proje. Bu proje kapsamında, özellikle imkanları kısıtlı olan çocuklarımızın imkanlarını geliştirmek ve onları eğitimde herhangi bir eksikle karşılaştırmamak için çaba sarf ediyoruz" - "Bilim insanlarının desteğiyle sahada eğitimle, erişilebilirlikle, çocuklarımızın öğrenme kayıplarıyla, ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü durumu analiz edip raporlaştırıyor ve daha sonra bunları politikalara dönüştürüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA Mobil Destek Aracı, dünyada gerçekten çok özel bir yeri olan ve uluslararası camianın da dikkatini çeken bir proje. Bu proje kapsamında özellikle imkanları kısıtlı olan çocuklarımızın imkanlarını geliştirmek ve onları eğitimde herhangi bir eksikle karşılaştırmamak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Yassıören'deki EBA Mobil Destek Aracında öğrencileri ziyaret etti.

Araçla Soğulcak'a da giden Selçuk, öğrencilerin canlı derslerine katıldı, onlarla sohbet etti ve oyun oynadı.

Nerede olurlarsa olsunlar çocukların EBA Mobil Destek Araçlarından faydalanabildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Buraya tabletlerimizle geldik. Öğretmenlerimizin destekleriyle çocuklarımızın hiçbir eksiği kalmasın düşüncesindeyiz. EBA Mobil Destek Aracı, dünyada gerçekten çok özel bir yeri olan ve uluslararası camianın da dikkatini çeken bir proje. Bu proje kapsamında özellikle imkanları kısıtlı olan çocuklarımızın imkanlarını geliştirmek ve onları eğitimde herhangi bir eksikle karşılaştırmamak için çaba sarf ediyoruz. Binlerce EBA Destek Merkezini, tüm Türkiye'deki il ve ilçe müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz el birliğiyle hayata geçirdi. Çocuklarımızı burada izlemek, öğretmenlerimizle beraber onların gelişimlerini görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ulaştırdığımız tabletlerle bütün bu destek merkezi ve araçlarla ilgili herhangi bir eksiklik olup olmadığını da araştırmalar vasıtasıyla saptıyoruz. Bilim insanlarının desteğiyle sahada eğitimle, erişilebilirlikle, çocuklarımızın öğrenme kayıplarıyla, ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü durumu analiz edip raporlaştırıyor ve daha sonra bunları politikalara dönüştürüyoruz. "

Bakan Selçuk, çocukların eğitimine katkı sağlayan tüm Gezici Destek ekiplerine teşekkür ederek, "Bu işler yürekten, el birliğiyle yapılan işler." dedi.

Selçuk, velilerin bu dönemde okul-aile işbirliğinin önemli bir örneğini sergilediğini belirterek, "Salgın döneminde velilerimizin eğitime, çocukların motivasyonuna katkıları, öğretmenleriyle beraber ekip gibi çalışıyor olmaları bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bundan dolayı velilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilere destek amacıyla 14 bin 273 EBA Destek Noktası ve 164 EBA Mobil Destek Aracı ile köylerden mezralara kadar uzanan geniş bir alanda saha çalışmalarını sürdürüyor.

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