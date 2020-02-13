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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İdlib'de şehit olan askerin ailesine taziye ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.02.2020 18:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İdlib'de şehit olan askerin ailesine taziye ziyareti

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan şehit Albayrak'ın baba evini ziyaret eden Selçuk, aileye taziyelerini iletti, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Buradan Kadir Has Kongre Merkezi'ne geçen Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında eğitimcilerle bir araya geldi.

Selçuk, merkezdeki el sanatları sergisini de gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanılığına geçen Bakan Selçuk, Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanlıkları ile il kadın ve gençlik kolları teşkilatlarını da ziyaret etti.

Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleşti.

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İdlib şehidinin baba evine taziye ziyareti Kayseri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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