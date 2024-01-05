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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

05.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da açılışlara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tekin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılan Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışlarına katıldı.

Küre Belediyesini ziyaret eden Tekin, ardından Seydiler ilçesinde Seyit Zülfikar Vakfı Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra Ağlı ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Tekin, buradan Devrekani Belediyesine geçti.

Kastamonu Belediyesini de ziyaret eden Bakan Tekin'i, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve çalışanlar karşıladı. Vidinlioğlu, Tekin'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tekin, ziyaretlerin ardından Kastamonu'dan ayrıldı.

Bakan Tekin'e Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü de eşlik etti.

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Kastamonu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

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