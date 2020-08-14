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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rehberlik hizmetlerinde yeni dönemi değerlendirdi:

ANKARA HABERLERİ  | 14.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

"Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim kurumlarımızda tüm çocuklarımıza yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında, eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların gelişimini destekleyen, sorun odaklı olmayan, gelişimsel ve önleyici anlayış ön plana çıkarılmaya çalışıldı" - "Bu yönetmelikle birlikte rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarımızın teneffüslerde ve gerektiğinde öğle aralarında öğrenci, veli ve öğretmenlerle çalışmalarına devam etmelerinden dolayı nöbet görevi kaldırıldı"

YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim kurumlarımızda tüm çocuklarımıza yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında, eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların gelişimini destekleyen, sorun odaklı olmayan, gelişimsel ve önleyici anlayış ön plana çıkarılmaya çalışıldı." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Selçuk, yönetmeliğin bu kapsamda yayımlandığını ifade etti.

Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda hazırlanan yönetmelikle mevzuatın sadeleştirildiğini ve hizmet alanının tamamını kapsayacak şekilde düzenlendiğini anlatan Selçuk, uygulamada bütünlüğün sağlanması açısından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin gelişmeler, gerçekleştirilen değişiklikler ve güncel düzenlemelerin yeni yönetmeliğe yansıtılmaya çalışıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personelin unvanı, sunulan hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde 'rehber öğretmen/psikolojik danışman' olarak ifade edildi. Bu yönetmelikle birlikte rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarımızın teneffüslerde ve gerektiğinde öğle aralarında öğrenci, veli ve öğretmenlerle çalışmalarına devam etmelerinden dolayı nöbet görevi kaldırıldı. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim kurumlarımızda tüm çocuklarımıza yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında, eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların gelişimini destekleyen, sorun odaklı olmayan, gelişimsel ve önleyici anlayış ön plana çıkarılmaya çalışıldı. Mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında bu yönetmelikle birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi hazırlandı. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve hazırlanan diğer mevzuatlarımızın öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

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