Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde telafi eğitimi açıklaması:

Kentteki eğitim seviyesini yükseltme gayretinde olduklarını belirten Selçuk, "Ankara'da, Karaman'la ilgili her türlü ihtiyaçlar, plan ve projeler konusunda sayın vekillerimizle görüşüp, konuşuyoruz. Bugün de bunu daha yakından, çalışma gruplarıyla birlikte ele alma fırsatımız olacak. Çalışmanın, Karaman için yararlı olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

KARAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ merkezli depremin ardından deprem bölgesinde telafi eğitimi çalışmalarına ilişkin, "Tedbirlerimiz hazır. Ara tatilin Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var." dedi.

Yaklaşık 46 bin vatandaşa barınma imkanı sağladıklarını dile getiren Selçuk, "500 gönüllü öğretmenimiz bölgede her türlü desteği sağlıyor. 15 bin civarında da psiko sosyal destek verdiğimiz vatandaşımız ve çocuklarımız var." ifadesini kullandı.

Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle eğitime açılamayan okullar için telafi eğitimlerine başlayacaklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Tedbirlerimiz hazır. Ara tatilin Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Asıl daha detaylı çalışmamız, öğrencilerimizin eğitimlerinin sürdürülebilmesi için verdiğimiz destekler. Sınavlara yönelik LGS gibi, üniversiteye hazırlık gibi konular hakkında birtakım çalışmalarımız var. İnşallah pazartesi günü de tüm Türkiye'de fırsat adaleti açısından çok büyük yenilik getirecek bir çalışmayı da paylaşma fırsatımız olacak. Şu anda Elazığ ile ilgili söyleyeceğimiz, bütün çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için her türlü hazırlığı yaptığımız ve ara tatil konusuyla ilgili de bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmaların yürütüldüğünü belirtmek."