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Milli Eğitim Bakanlığından "zorla nakil" iddialarına ilişkin açıklama

BAYBURT HABERLERİ  | 15.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta bir öğrenciye zorla okul nakli yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta Gaziler İmam Hatip Ortaokulunda eğitimine devam eden bir öğrencinin zorla okul nakli yaptırıldığına dair iddiaların takipçisi olunduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta bir öğrenciye zorla okul nakli yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta Gaziler İmam Hatip Ortaokulunda eğitimine devam eden bir öğrencinin zorla okul nakli yaptırıldığına dair iddiaların takipçisi olunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bayburt ilimizde ‘bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı’ iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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