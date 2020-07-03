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Milli Eğitim Camiasının Acı Günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Metal Bölümü Alan Şefi Mustafa Varol hayatını kaybetti.Merkez Meslek Lisesi’nde Metal Bölümü Alan Şefi olarak görev yapan 50 yaşındaki Mustafa Varol, girdiği şeker koması nedeni ile hayatını kaybetti.Mustafa Varol’un cenaze namazı Orgeneral Hulusi Akar Camiinde kılındı.

Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Metal Bölümü Alan Şefi Mustafa Varol hayatını kaybetti.
Merkez Meslek Lisesi’nde Metal Bölümü Alan Şefi olarak görev yapan 50 yaşındaki Mustafa Varol, girdiği şeker koması nedeni ile hayatını kaybetti.
Mustafa Varol’un cenaze namazı Orgeneral Hulusi Akar Camiinde kılındı. Cenazeye Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdür ve öğretmenleri ile Mustafa Varol’un yakınları katıldı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:11
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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