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Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kemaliye’de okul ziyaretleri gerçekleştirdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.03.2020 07:57 | Son Güncelleme

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kemaliye ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kemaliye ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Gün, Eğitim Bilişim Ağı ile ilgili bilgiler verdi.
Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün okul ziyaretleri kapsamında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Topkapı İlkokulu ve Ortaokulu, Kemaliye İmam Hatip Ortaokulu, Ayşe Dursun Cüher Anaokulu, Mukaddes Muhlis Cüher İlkokulu ve Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ziyarette bulundu. İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Kuleli ve Şube Müdürü Ersin Büyükyıldırım’ın eşlik ettiği ziyaretlerde Gün, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek Eğitim Bilişim Ağı ile akademik başarı, planlı ve programlı eğitim, millî, manevi ve ahlaki değerlerimiz, destekleme ve yetiştirme kursları ile kitap okumanın önemi üzerinde durdu.
Sınavlara hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Aziz Gün, “Zamanı iyi değerlendirirseniz ve okulda gördüğünüz dersleri evde tekrarlarsanız ayrıca bol bol soru çözerseniz sıvalarda başarılı olursunuz. Bakanlığımız, dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) yeni dönem lansmanını gerçekleştirdi. "Eğitimde Fırsat Adaleti" çerçevesinde tümüyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağı’nın içeriği güncellendi. Eğitim Bilişim Ağını mutlaka kullanalım" diye konuştu.
Ziyareti kapsamında okullarda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Gün, "Destekleme ve Yetiştirme Kursları okullarımızda devam etmektedir, öğrencilerimizin bu kurslara düzenli devam etmelerini sağlayalım. Kitap okuma konusunda da öğrencilerimizi bilinçlendirelim. Bakanlığımız tarafından güncellenen EBA’nın da sizler tarafından kullanılmasını ve öğrencilerin de aktif kullanmalarını sağlayalım” dedi.
Öt yandan ilçe merkezinde deprem güvenliği sebebi ile boşaltma ve yıkılma kararları çıkan okullar ile yeni taşınan binaları yerinde inceleyen Gün, yeni yapılacak olan okul binalarının yerlerinde de incelemelerde bulundu.

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