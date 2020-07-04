Milli Eğitim Müdürü Bedir Şenkaya’ya veda etti

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde 13 yıl boyunca eğitimin her kademesinde başarıyla görev yapan Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir Şenkaya’ya veda etti.

Şenkaya ilçesinde eğitim adına birçok başarıya imza atan Murat Bedir ilçeden ayrılmadan İlçe Kaymakamı Çağlar Tekin’den başarı belgesi aldı. İlçede halkı ve Milli Eğitim camiası tarafından sevilen Müdür Bedir’i yeni görev yeri olan Tokat Erba’ya uğurladılar.

Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “Beraber çalışma fırsatını bulduğum Milli Eğitim Müdürümüz Murat Bedir başarılı çalışmalarının sonucu Şenkaya ilçemize çok şey kazandırmıştır. Yeni görev yerinde başarılarının devamını dilerim” dedi.



