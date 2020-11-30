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Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, "Rabbim inşallah alnımızın akıyla görevimizi yapmayı nasip eder"

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeniden atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu bu gün görevine başladı.Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeniden atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu müdürlük girişinde şube müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri karşıladı.Çandıroğlu, yaptığı açıklamasında, "Memleketimize yeniden hizmet imkanı bulmak bizim açımızdan sevindirici bir durum.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeniden atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu bu gün görevine başladı.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeniden atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu müdürlük girişinde şube müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri karşıladı.
Çandıroğlu, yaptığı açıklamasında, "Memleketimize yeniden hizmet imkanı bulmak bizim açımızdan sevindirici bir durum. Yeniden bismillah diyeceğimiz bir sürece başlıyoruz" dedi.
"Kayseri ülkemiz açısından çok önemli bir şehir. Kayseri’yi her zaman memleketin bel kemiği olarak görüyorum" diyen Çandıroğlu, "Burada yapılan iş ve hizmetler memleketin geneline yansıyan iş ve hizmetler olarak değerlendiriyoruz. Tabi ki bundan öncede yaptığımız projeler önem arz etmekteydi. Yenilerini planlayarak, bize verilen hizmeti Allah’ın izni ile boşa çıkarmayarak, memleketimize yeniden hizmet edeceğimiz bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Milli Eğitim camiası olarak, Rabbim inşallah alnımızın akı ile görevimizi yapmayı nasip eder. Bizden önce ki süreçte de görev yapan arkadaşlar layıkıyla bu işi yerine getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlarında Allah yolunu açık etsin. Hayırla yeni bir hizmet sezonu yapacağız. Allah utandırmasın inşallah" diye konuştu.

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