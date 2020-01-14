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  4. Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ödüllendirdi

Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ödüllendirdi

AYDIN HABERLERİ  | 14.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Aydın İl Birinciliği seçmelerinde Köşk ilçesinden 4 öğrenci derece aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Aydın İl Birinciliği seçmelerinde Köşk ilçesinden 4 öğrenci derece aldı. Derece alan öğrencileri makamında ağırlayan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, başarılı sporcuları ödüllendirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Atletizm U14, U16 Türkiye Şampiyonası il birinciliği seçmeleri Aydın Kardeşköy’de yapıldı. Köşk ilçesi adına yarışmaya katılan 100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Elif Acar U16 kızlar 1500 m yarışında il üçüncüsü, erkekler 1000 m yarışında Efe Sovari il ikincisi, U14 erkekler 200 m yarışında İshak Furkan Dünndar il üçüncüsü, U16 kızlarda 60 m ve 200 m yarışında Yaren Yasemin Bakar da il üçüncüsü oldu. Köşk’e madalya ile dönen öğrencileri öğretmenleri ile birlikte makamında ağırlayan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, “Bize yaşattıkları bu haklı gururdan dolayı öğrencilerimizi ve onları bu yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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