YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Milli Eğitim Müdürü Kıvanç’ın okul denetlemeleri devam ediyor

Milli Eğitim Müdürü Kıvanç’ın okul denetlemeleri devam ediyor

MUŞ HABERLERİ  | 17.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, beraberinde şube müdürü ile birlikte okulları ziyaret ederek hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberinde şube müdürü İbrahim Tanyeri ile birlikte okullarda hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, beraberinde şube müdürü ile birlikte okulları ziyaret ederek hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberinde şube müdürü İbrahim Tanyeri ile birlikte okullarda hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında okul müdürlerinden bilgi alan Müdür Kıvan, okul idarecileri ve öğretmenlerine gerekli bütün tedbirlerin alındığı sağlıklı bir okul ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMarketler onlardan soruluyor!Marketler onlardan soruluyor!
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kayserispor Cuma günü gidecek
Kayserispor Cuma günü gidecek
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

Muş Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
05:50
Öğle
12:14
İkindi
15:43
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Muş Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Sevgi Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Malazgirt belediyesinden 26 ağustos zafer bayramı hazırlıkları devam ediyor
Malazgirt belediyesinden 26 ağustos zafer bayramı hazırlıkları devam ediyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı
Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.