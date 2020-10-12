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Milli Eğitim Müdürü Makineci öğrencilerle fidan dikti

ÇORUM HABERLERİ  | 12.10.2020 19:22 | Son Güncelleme

Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Makineci ziyaretleri kapsamında Hatay’daki yangına da dikkat çekerek öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikti.
Millî Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü itibariyle ikinci aşamanın uygulaması Osmancık’ta da başladı. Yüz yüze eğitim Anasınıfları, İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Hatay’daki yangına dikkati çekmek amacıyla okulun ilk günü öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ile Şube Müdürleri, Gemici İlkokulu öğretmen ve idarecileri, okul bahçesine çam fidanı dikip can suyu verdi.

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