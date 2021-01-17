YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Milli eğitim müdürü Sarı, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Milli eğitim müdürü Sarı, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

17.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, depreme karşı güçlendirme çalışmaları ile bakım-onarımları devam eden okullarda incelmelerde bulundu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, depreme karşı güçlendirme çalışmaları ile bakım-onarımları devam eden okullarda incelmelerde bulundu. Sarı, bu kapsamda Osmancık, Dodurga ve Laçin ilçelerini ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, beraberinde inşaat biriminden sorumlu Şube Müdürü Müslim Kılıç ile birlikte Osmancık, Dodurga ve Laçin ilçelerinde depreme karşı güçlendirme çalışmaları ile bakım-onarımları devam eden okullarda incelmelerde bulundu.
Osmancık’ta Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koyun Baba İlkokulu ile Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi, Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ile Laçin Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda yerinde incelemelerde bulunan Sarı, yetkililerden bilgi aldı.
Milli Eğitim Müdürü Sarı, okullarda yürütülen güçlendirme ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, yüz yüze eğitime başlandığında öğrencilerimizin hizmetinde olacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

Çorum Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:54
Öğle
12:55
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:10

Çorum Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Bostancı Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Çorum’da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Çorum’da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Osmancık MYO’lu mezunlardan KPSS’de büyük başarı

Osmancık MYO’lu mezunlardan KPSS’de büyük başarı

Kargı güne karla uyandı

Kargı güne karla uyandı

Kaymakam Akpay, OSB’deki işletmeleri ziyaret etti

Kaymakam Akpay, OSB’deki işletmeleri ziyaret etti

Osmancık toki konutlarında anahtarlar teslim ediliyor

Osmancık toki konutlarında anahtarlar teslim ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.