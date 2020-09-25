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Milli Eğitim Müdürü Sarı’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 25.09.2020 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl başkanı Yusuf Ahlatcı, ülkelerin eğitime yaptığı yatırımların en önemli yatırımlar olduğunu ifade ederek, en büyük yatırımların eğitime yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Hüseyin Kır, Fatih Tophan ve Ayhan Geylani AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı makamında ziyaret etti.Ziyarette bir konuşma yapan Yusuf Ahlatcı, “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır.

Milli Eğitim Müdürü Sarı’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret

AK Parti Çorum İl başkanı Yusuf Ahlatcı, ülkelerin eğitime yaptığı yatırımların en önemli yatırımlar olduğunu ifade ederek, en büyük yatırımların eğitime yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Hüseyin Kır, Fatih Tophan ve Ayhan Geylani AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette bir konuşma yapan Yusuf Ahlatcı, “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Amacımız Çorum’da eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla kaliteyi artırarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır. Hep birlikte İlimizin eğitim kalitesini arttırarak ülkemiz genelinde başarılı iller arasındaki yerini üst seviyeye taşıyacağız” dedi.
Pandemi sürecine de değinen İl Başkanı Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle koronavirüs tedbirlerini de Çorum’da en üst seviyede tuttuklarını hatırlatarak, Çocuklarımızın kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Yüz yüze eğitim gören öğrencilerimiz önce Allah’a sonra bize emanettir. Onların sağlığı bizler için çok önemlidir. Zira onlar bu ülkenin, bizlerin geleceğidir. Bugüne kadar okullarımızda her türlü önlemi andık, almayada devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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