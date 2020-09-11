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Milli Eğitim toplum yararına program başvuruları için imzalar atıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.09.2020 21:56 | Son Güncelleme

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu( İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş arasında ’Toplum Yararına Program’ kapsamında imzalar atıldı.Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda asgari ücret ile 66 adet temizlik personeli ile 38 adet güvenlik personelinin çalıştırılması ile ilgili protokol imzalandı.

Milli Eğitim toplum yararına program başvuruları için imzalar atıldı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu( İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş arasında ’Toplum Yararına Program’ kapsamında imzalar atıldı.
Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda asgari ücret ile 66 adet temizlik personeli ile 38 adet güvenlik personelinin çalıştırılması ile ilgili protokol imzalandı. Katılımcılar 2020 yılı içerisinde ’Toplum Yararına Program’ (TYP) kapsamında 23 Eylül ile 22 Haziran tarihleri arasında haftada 6 gün Pazartesi ve Cumartesi günleri arasında olacak şekilde çalıştırılacağı açıklandı.
Başvurular sadece https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak olup Kurum Birimlerinden ve Hizmet Noktalarından başvuru kabul edilmeyeceği söylendi. Başvurular ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacak. Başvurular sonrasında işe alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. Kuralarda sadece Milli Eğitim yetkilileri ve Noter hazır bulunacak olup katılımcı kabul edilmeyecek.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk katını aşması halinde yani 2020 yılı için 3 bin 480 TL., söz konusu adreste oturan kişiler TYP katılamayacak.
Her haneden sadece bir kişi TYP katılımcısı olabilecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, "İlçemize, okullarımıza ve katılımcılara hayırlı olsun" dedi.

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