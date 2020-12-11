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Milli Eğitimin ve Spor Camiasının Acı Günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.12.2020 09:20 | Son Güncelleme

Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Kurt hayatını kaybetti.Melikgazi ilçesi Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milli Eğitimin ve Spor Camiasının Acı Günü

Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Kurt hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesi Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Makfit Spor Kulübü Başkanı da olan Ali Kurt’un vefatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "İlimiz Melikgazi İlçesi Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcımız Ali Kurt vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesiyle taziye mesajı yayımladı.

Milli Eğitimin ve Spor Camiasının Acı Günü

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Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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