YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testlerine Sakarya'da başlandı

Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testlerine Sakarya'da başlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 29.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testlerine Sakarya'da başlandı

Yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testleri Sakarya'da başladı.

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki fabrikasında düzenlenen Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testlerine başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:23
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Altuntaş Eczanesi
Adapazari
Huzur Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Belül Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Ozan Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.