YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli eskrimci Enver Yıldırım, Christian Bauer Akademi'ye kabul edildi

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Christian Bauer Akademi'ye kabul edildi

10.10.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Christian Bauer Akademi'ye kabul edildi

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Fransa'nın Orleans kentinde bulunan Christian Bauer Akademisi'ne kabul aldığını duyurdu.

Milli sporcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek olimpiyat kotası için çalışmalarına bir süre Fransa'da devam edeceğini kaydetti.

"Bugün size çok büyük bir haberle geldim" ifadelerini kullanan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bazı seneler vardır, insan o senenin hayatında bir dönüm noktası olduğunu tüm ruhuyla hisseder ya işte 2022 de benim için böyle bir sene oluyor. Zaferlerle, madalyalarla geçen bir sezonun sonunda olimpiyat rüyamı gerçekleştirebilmek adına Fransa Orleans'taki Christian Bauer Akademi’den kabul aldım. 2 yıl boyunca olimpiyat kotası mücadelemde, çalışmalarımı dünya çapında partnerler ve antrenörlerle sürdüreceğim."

2020 Tokyo Olimpiyatları gitmeyi kıl payı kaçırdığını hatırlatan Enver, şunları kaydetti:

"Olimpiyat kotasının peşini bırakmaya asla niyetim yok. İçimdeki bu isteğin temeli, misyonum çok özel. Ben bu ülkedeki her bir gencin, her bir çocuğun eskrimi daha yakından tanımasını, merak etmesini istiyorum. Bizi olimpiyatlarda izlemelerinin onlar için ne kadar büyük anlamları olabileceğini biliyorum. Bu yolculuğumda büyük hayaller kurabilmemi sağlayan ve sonuna kadar arkamda duran Türkiye Eskrim Federasyonu, TMOK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim. Sizlerin de desteğiyle 40 yıl aradan sonra olimpiyatlara katılan ilk erkek eskrimci olabilmek adına var gücümle çalışacağım."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildiBaşkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi
Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıKocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
kabul

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:41
İkindi
15:51
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.